Carlos Gonçalves avança pela CDU para fazer diferente na junta de Alverca e Sobralinho

O cabeça de lista da CDU à junta de freguesia da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, para as próximas autárquicas, será Carlos Gonçalves, de 59 anos. Carlos Gonçalves já foi presidente da junta, tendo tirado a gestão da junta aos socialistas em 2017. Diz apresentar-se à corrida eleitoral novamente por dizer não estar satisfeito com o estado de abandono a que a união de freguesias chegou.

“A mudança é possível e necessária. Nós vamos fazer a diferença. As pessoas conhecem-nos e sabem que, connosco, têm espaço para serem ouvidas e para participarem activamente”, refere Carlos Gonçalves, que é actualmente eleito na assembleia de freguesia. O autarca, recorde-se, vive em Arcena e trabalha numa empresa de biocombustíveis. Estudou na escola secundária Gago Coutinho e é sociólogo de formação. A falta de transportes públicos em Arcena obriga-o a ir de carro todos os dias para o trabalho. Foi eleito pela CDU para a assembleia de freguesia pela primeira vez em 2009.