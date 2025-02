João Heitor recandidata-se à Câmara do Cartaxo pelo PSD

O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, volta a ser o candidato do PSD ao município nas próximas eleições autárquicas, que se devem realizar entre Setembro e Outubro deste ano. O seu nome foi validado pela comissão política local e homologado pela comissão política nacional do partido, que já aprovou os primeiros 43 candidatos autárquicos.

Questionado pela Lusa sobre a sua candidatura, João Heitor preferiu focar-se nos projectos em curso no concelho, adiando para mais tarde a discussão sobre os planos eleitorais. Com 45 anos e natural da freguesia de Vale da Pinta, no concelho do Cartaxo, João Heitor é licenciado em Educação Física pela Escola Superior de Educação Almeida Garret (ESEAG) e tem um mestrado em Gestão Empresarial pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE). Iniciou a actividade profissional como professor de Educação Física, trabalhando com crianças e jovens com necessidades educativas especiais, desempenhou várias funções enquanto autarca e fez parte da Comissão Alargada de Protecção de Crianças e Jovens do concelho do Cartaxo.

Em 2021 ganhou a Câmara do Cartaxo ao PS, que governava o município desde 1976, e recandidata-se este ano. Actualmente, o executivo municipal do Cartaxo é composto por quatro membros eleitos pelo PSD e três pelo PS.