Pedro Duque vai apresentar candidatura à Câmara do Sardoal pelo PS

A Concelhia do Partido Socialista do Sardoal partilhou um comunicado a dar conta de que vai apresentar, a 15 de Fevereiro, Pedro Duque como o candidato do partido à presidência do município. A iniciativa vai decorrer na sala multiusos do Centro Cultural Gil Vicente. “Será dado o primeiro passo para projectar o concelho do Sardoal, as suas freguesias de Alcaravela, Santiago de Montalegre, Sardoal e Valhascos, num futuro de progresso e desenvolvimento. É para - Fazer Diferente - que encaramos o desafio de vencer as eleições autárquicas. Uma ambição protagonizada pelo Pedro Duque com a proximidade de quem conhece o seu território e gentes, e com o rigor de uma vida pessoal, familiar, académica, profissional e autárquica, lhe confere”, lê-se na nota de imprensa.

O comunicado refere ainda que “é por todos reconhecido o potencial do nosso concelho, nomeadamente a proximidade a centros de investimentos regionais e as vantagens que as acessibilidades conferidas pela A23, agora gratuita, por iniciativa do Partido Socialista”. Para a concelhia do partido é “prioritário redesenhar os instrumentos de gestão territorial e disponibilizar às pessoas, e às empresas todo este potencial, fixando investimento, criando emprego e retendo assim o talento de jovens e menos jovens nas nossas terras, atraindo ainda mais gente e valor acrescentado ao concelho”.