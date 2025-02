PSD aposta na recandidatura de Filipe Santana Dias em Rio Maior

O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, é a escolha do PSD para encabeçar a lista do partido ao município nas próximas eleições autárquicas. O autarca, que nas últimas eleições concorreu pela coligação Juntos pelo Futuro (PSD/CDS-PP), disse à Lusa considerar “natural” a indicação do partido para a sua recandidatura. Porém, afirmou querer “ser presidente da câmara até ao fim do mandato”, remetendo para mais tarde a formalização da candidatura.

Filipe Santana Dias assumiu ainda ser sua vontade “ser candidato novamente em coligação” com o CDS-PP. “Obviamente que essa é uma decisão que tem que passar por todos os órgãos do partido, mas defendo que o caminho de sucesso que temos trilhado com o parceiro CDS-PP deve ser mantido e deve haver uma continuidade da manifestação de confiança que tem existido”, justificou.

Sobre as motivações para a recandidatura, o social-democrata disse ter “um projecto de pelo menos oito anos para Rio Maior, com mudanças que se estão a implementar”, considerando que “esse projecto está longe de estar concluído”, quer no que respeita “a obra física, quer seja na aplicação de estratégias de desenvolvimento para o concelho”. “[O projeto] necessita pelo menos mais quatro anos para poder ser implementado”, salientou, insistindo que isso o motiva “a ser candidato novamente".

Luís Filipe Santana Dias tem 45 anos e é licenciado em Engenharia Zootécnica, pela Universidade de Évora. É presidente da concelhia social-democrata de Rio Maior e membro do conselho nacional do PSD. Foi presidente da Junta da Freguesia de Rio Maior nos mandatos 2009-2013 e 2013-2017. No mandato de 2017-2021 desempenhou o cargo de vice-presidente da Câmara de Rio Maior até 26 de Agosto de 2019, assumindo a partir dessa data a presidência do município, substituindo Isaura Morais, que foi ocupar o cargo de deputada à Assembleia da República. Nas últimas eleições autárquicas encabeçou a lista da coligação Juntos pelo Futuro, que governa a câmara desde 2009 e conquistou cinco mandatos. O PS elegeu dois vereadores.