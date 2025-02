Área de Acolhimento Empresarial de Freixianda com boa procura

A Câmara Municipal de Ourém aprovou, em reunião do executivo, as propostas de celebração dos contratos-promessa de compra e venda para seis lotes na Área de Acolhimento Empresarial de Freixianda. As transações abrangem empresas de diferentes sectores de actividade, nomeadamente a Watercomfort, Lda, Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau, S.A., Jorge Manuel Gameiro Alves, Lda, TR&DS Building, Desenvolvimento e Serviços, Lda, Iberhouse – Unipessoal, Lda e Abel Luís Almeida Gonçalves.



Na mesma reunião de câmara, foi também aprovada a intenção de adjudicação de quatro lotes adicionais, na sequência da segunda hasta pública, destinados a empresas que procuram expandir ou consolidar a sua actividade na Área de Acolhimento Empresarial. Entre os novos adjudicatários encontram-se a LiberMetal, Lda, Filipe Miguel Dias Carvalho, Swimmingpoolval, Lda e Pulso Publicidade, Lda.



O presidente da câmara, Luís Albuquerque, sublinhou a importância do processo, dizendo que com estas novas adjudicações, mais de metade dos 19 lotes disponíveis ficarão ocupados, “o que espelha a pertinência desta infraestrutura para a zona norte do concelho”. Acrescentou que prevêem lançar uma terceira hasta pública para continuar a dar resposta ao interesse manifestado pelas empresas.