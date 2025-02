Salvaterra de Magos aplica saldo de gerência em rede viária, educação e apoios sociais

A Câmara de Salvaterra de Magos vai investir o saldo de gerência do ano passado, no valor de 3,8 milhões de euros, em áreas consideradas prioritárias. O presidente do município, Hélder Esménio (PS), destaca a alocação de cerca de 25% deste montante, equivalente a perto de um milhão, na rede viária e outro tanto na área da educação, bem como valores significativos para os sectores social, desportivo e cultural.

“Há uma aposta clara em iniciativas e actividades ligadas ao movimento associativo, às instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e aos Centros de Reabilitação e Integração (CRI)”, sublinha o autarca, frisando também o reforço na gestão de resíduos e no apoio às actividades económicas. Nos 3,8 milhões de euros estão englobados 533 mil euros consignados a duas intervenções, nomeadamente 220.000€ para o Centro de Recolha Oficial (gatil e canil) e 313.000€ para a segunda fase da construção de habitações municipais.

Segundo Hélder Esménio, a conjugação de fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), do Programa Operacional do Alentejo e do Portugal 2030 permitirá um aumento do volume de investimentos nos próximos anos. “Começou já em 2024 e esperamos que 2025 e 2026 sejam de grande concentração de investimentos, sempre com sustentabilidade no orçamento municipal e sem aumento da dívida”, garante.

As candidaturas apresentadas ao Portugal 2030 para a construção de passeios, rede pluvial e pavimentação de arruamento na zona das Gatinheiras, além da correspondente à construção do Pavilhão Desportivo nos Foros de Salvaterra, tiveram sucesso. Em ambos os casos já foram lançados os concursos públicos, decorrendo actualmente a fase de apresentação de propostas.

No documento foram canalizados 800 mil euros para a área da educação (transportes escolares, refeições, actividades de enriquecimento curricular e leite escolar), enquanto os apoios à cultura e desporto reúnem uma verba de 600.000€, com cerca de metade a destinar-se ao movimento associativo no concelho. Na acção social, o reforço orçamental é de cerca de 400.000€, estando ainda previstos 180 mil euros para financiar a actividade corrente das instituições particulares de solidariedade social.

O edil vinca ainda a redução de cerca de 20% da dívida municipal durante os últimos anos, assegurando que a gestão orçamental permitiu não só a execução de novos projectos, mas também o pagamento de obras deixadas por anteriores executivos camarários.