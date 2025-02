Filho do ex-presidente da Câmara da Golegã é candidato à assembleia municipal

O filho do ex-presidente da Câmara da Golegã, José Veiga Maltez, de nome José Maria de Saldanha Veiga Maltez, de 40 anos, é o candidato do Partido Socialista à presidência da assembleia municipal da Golegã, conforme decisão aprovada por unanimidade pela comissão política concelhia. Segundo O MIRANTE apurou, José Maria Maltez aceitou ser candidato após falar com o actual presidente da assembleia municipal, José Miguel Riachos, seu amigo de infância, que não se irá recandidatar e a quem reconhece um bom trabalho.

Mestre em Medicina Dentária pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde – Egas Moniz, José Maria Maltez é médico dentista desde 2008, estagiou no Hospital Militar de Lisboa e exerceu em Torres Novas, Entroncamento, Golegã, Almada e Alverca, tendo em 2010 concorrido ao Serviço Nacional de Saúde Inglês, sendo colocado no Reino Unido, onde exerceu até 2017. De 2018 à actualidade, é médico dentista dos quadros da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, exercendo funções no serviço de saúde oral Dr. José Domingos Barreiro.

“O candidato tem um vasto conhecimento das vicissitudes e anseios do concelho uma vez que, desde tenra idade foi sempre partilhada no dia-a-dia no seu seio familiar. O seu conhecimento, bem como a forma distinta e afável que lhe é reconhecida por toda a comunidade, são para nós a certeza de que teremos uma assembleia municipal plural, dirigida com isenção e rigor, capaz de responder aos anseios da nossa população”, escreve a concelhia em comunicado nas redes sociais.