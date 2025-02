João Morgado candidata-se à presidência da Distrital de Santarém da JSD

Sob o lema “Fazer Santarém Crescer”, João Morgado, até agora vice-presidente da JSD Distrital de Santarém, é o novo candidato à presidência da estrutura política para o mandato 2025-2027. Em comunicado, o candidato afirma que um dos principais objectivos da sua candidatura é aumentar a “proximidade e inclusão” da JSD com as comunidades e continuar as actividades de formação organizadas pela JSD, com especial foco na formação autárquica.

João Morgado tem na sua equipa elementos de todo o distrito e compromete-se em “liderar uma juventude mobilizada” em contribuir para o “progresso” e desenvolvimento da comunidade do distrito de Santarém, acrescentando que para tal, é necessário reforçar o papel da JSD como uma “plataforma de influência e acção”, próxima dos jovens e das suas “preocupações reais”.

João Morgado é natural de Rossio ao Sul do Tejo, tem 24 anos e é licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais, exercendo actualmente as funções de Técnico Bancário numa instituição financeira. Actual vice-presidente da JSD Distrital de Santarém, João Morgado é também membro da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, em Abrantes.