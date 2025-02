Abaixo-assinado com mais de 140 subscritores reivindica o arranjo de estradas em mau estado, uma delas onde, em Outubro do último ano, morreu um jovem de 19 anos.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

População da Barroca exige arranjo de estrada onde já ocorreu acidente com vítima mortal

Foram 143 os moradores da Barroca, aldeia do concelho de Torres Novas a subscrever um abaixo-assinado a exigir obras em estradas que se encontram em mau estado, uma delas onde ocorreu a 15 de Outubro um despiste de um automóvel que provocou a morte a um jovem de 19 anos. O documento foi entregue por Ana Martins na reunião do executivo camarário, realizada esta quarta-feira, 12 de Fevereiro, ao presidente do município, Pedro Ferreira.

*Notícia desenvolvida em edição semanal de O MIRANTE