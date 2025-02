Francisco Potier Dias candidata-se à presidência da JSD Coruche

A Juventude Social Democrata (JSD) de Coruche volta à atividade seis anos depois, com Francisco Potier Dias a candidatar-se à presidência da estrutura concelhia.

O jovem jurista, de 27 anos, militante do partido há quase 12 anos e com experiência em diversos cargos distritais e nacionais, anunciou a intenção de liderar a reactivação da JSD Coruche, apostando na criação de um espaço de participação activa e intervenção cívica para a juventude local.

Sob o lema “Uma JSD a Sonhar por Coruche”, o candidato pretende dinamizar a estrutura concelhia através de iniciativas que reflictam os interesses e aspirações da juventude coruchense.