Paulo Oliveira vai disputar liderança da distrital da JSD

O jurista Paulo Oliveira, 25 anos, anunciou a sua candidatura à presidência da comissão política distrital de Santarém da Juventude Social Democrata (JSD). O advogado, actualmente com inscrição suspensa, já foi presidente estrutura concelhia da JSD de Santarém. Tendo como mote “Um Distrito, uma Voz”, o candidato diz que lidera uma equipa que conta com o apoio popular dos militantes do distrito num projecto ambicioso, centrado no desenvolvimento de soluções políticas regionais, projecção, formação e capacitação de concelhias activas e recativação de estruturas inactivas.

Paulo Oliveira vai ter como concorrente nestas eleições João Morgado, actual vice-presidente da JSD distrital, que já tinha anunciado a sua candidatura. João Morgado é natural de Rossio ao Sul do Tejo, Abrantes, tem 24 anos e é licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais, exercendo actualmente as funções de técnico bancário. É também membro da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, em Abrantes.