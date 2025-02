Tiago Ferreira é o candidato do PSD à Câmara de Torres Novas

Captação de investimento e fixação de pessoas são duas das prioridades da candidatura de Tiago Ferreira à presidência do município de Torres Novas.

O empresário e perito avaliador imobiliário, Tiago Ferreira, é o cabeça-de-lista do PSD à Câmara Municipal de Torres Novas nas próximas eleições autárquicas, anunciou em comunicado a comissão política do partido, elegendo a Educação, desenvolvimento sustentável, qualidade de vida e ambição e atração de investimento como prioridades da candidatura.

“Através da captação de investimento e a atracção e fixação de pessoas temos a ambição de afirmar Torres Novas como motor económico da região e elevar o concelho a um outro patamar de desenvolvimento”, disse à Lusa o actual vereador na Câmara de Torres Novas e candidato do PSD.

A “educação, o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida para todos” foram outras das prioridades destacadas por Tiago Ferreira, que indicou que o programa eleitoral será apresentado “oportunamente”. A candidatura de Tiago Ferreira, 48 anos, foi uma das 57 homologadas na terça-feira, 11 de Fevereiro, pela direcção do PSD.

Licenciado em Gestão de Imobiliário e com um MBA em avaliação imobiliária, Tiago Ferreira vai disputar pela segunda vez as eleições autárquicas para o município de Torres Novas. Em 2021, recorde-se, liderou a coligação ‘Afirmar Torres Novas’, que juntou PSD e CDS-PP e ficou em segundo lugar, com 16.9% dos votos, elegendo um mandato.