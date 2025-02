Deputada de VFX Ana Sofia Antunes insultada no Parlamento

Ana Sofia Antunes, ex-secretária de Estado da inclusão, que é cega e vive em Vila Franca de Xira, diz que os insultos que sofreu no Parlamento são "redutores e diminuidores". A agora deputada do Partido Socialista foi alvo de insultos de alguns deputados da bancada do Chega, que enquanto os microfones da sessão estavam desligados lhe terão chamado "drogada" e "aberração", relata o Expresso, que acompanhava os trabalhos.

Ana Sofia Antunes reage dizendo que no seu percurso foram vários os momentos em que se focou na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e, por isso, se reserva no direito de intervir sobre o tema as vezes que entender.

Na origem da situação esteve uma intervenção de Diva Ribeiro, deputada do Chega, que insultou a deputada vilafranquense acusando-a de "intervir apenas em assuntos que, infelizmente, envolvem deficiência".

Vários eleitos e forças políticas, incluindo do PSD e Bloco de Esquerda, já vieram condenar a situação.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE