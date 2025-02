Professora de Tomar Maria Luísa Oliveira nomeada secretária de Estado

A professora de Tomar Maria Luísa Oliveira é a nova secretária de Estado da Administração e Inovação Educativa, tendo tomado posse na quinta-feira, 13 de Fevereiro, no âmbito de uma remodelação governamental que envolveu várias secretarias de Estado e que levou também à saída de outra tomarense, Maria de Lurdes Craveiro, de secretária de Estado da Cultura.

Maria Luísa Oliveira tem andado numa roda viva no último ano, desde que o Governo AD tomou posse, há menos de um ano. No início do novo ciclo governativo desempenhou funções como chefe de gabinete do ministro da Educação, Fernando Alexandre, durante três meses e, em Julho de 2024, foi nomeada directora-geral da Administração Escolar, cargo que assumiu até ser nomeada para o executivo de Luís Montenegro.

A nova secretária de Estado já foi também vereadora do PSD na Câmara de Tomar em 2013 e 2014 e directora do extinto Agrupamento de Escolas Gualdim Pais. Maria Luísa Oliveira é licenciada em Geografia e Planeamento Regional e mestre em Ciências da Educação – Investigação e Intervenção Educativa. Em Fevereiro de 2020 tinha sido nomeada gestora do Plano Nacional das Artes.