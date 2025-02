Ana Monteiro é a candidata da CDU à Câmara de Almeirim

Ana Monteiro é a candidata da CDU para a presidência da Câmara Municipal de Almeirim. Em comunicado, o partido refere que a candidatura encabeçada por Ana Monteiro tem como prioridades a construção da ligação do IC3 que ligará Almeirim a Vila Nova da Barquinha, a luta contra a poluição dos cursos de água, a defesa da natureza, a melhoria e manutenção das estradas e a requalificação dos parques infantis e espaços verdes. O partido elegeu ainda como prioridades a educação, a cultura, o desporto e a intervenção social, denunciando "o desinvestimento dos sucessivos governos nos serviços públicos de proximidade".

Natural de Almeirim, Ana Monteiro tem 34 anos, é licenciada em Animação Cultural e Educação Comunitária pela Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém e actualmente exerce a função de Animadora Cultural na Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Alpiarça (ARPICA). Durante vários anos integrou o Orfeão Infantojuvenil de Almeirim, integrou a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Almeirim como uma das representantes da Assembleia Municipal de Almeirim, integrou o MUSP (Movimento de Utentes de Serviços Públicos) - Santarém e é membro do Movimento Democrático de Mulheres (MDM). No mesmo documento, o partido anunciou que Sónia Colaço é a primeira candidata da CDU à assembleia municipal.