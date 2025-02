PS Coruche critica veto de Marcelo e reafirma defesa das oito freguesias

A concelhia do PS de Coruche critica o veto do Presidente da República à lei da desagregação de freguesias, considerando que a decisão constitui um desrespeito pelo trabalho desenvolvido no parlamento e pelas autarquias.

“O veto é incompreensível e contraditório, sobretudo porque a Lei 39/2021, que estabelece os critérios para a reversão das fusões impostas em 2013, foi aprovada pelo Governo do PS e promulgada pelo próprio Presidente da República”, afirma a estrutura socialista em comunicado.

Os socialistas sublinham que o processo de desagregação das freguesias resulta de um “exaustivo trabalho”, o qual já tinha validado pelas assembleias de freguesia e municipais.

No caso de Coruche, estava prevista a recuperação da autonomia das freguesias de Coruche, Fajarda e Erra.