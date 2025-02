Compra de velho cinema da Castanheira do Ribatejo custa 165 mil euros ao município

Depois de muitos avanços e recuos agora é oficial: o município de Vila Franca de Xira deliberou na última semana comprar a privados, por 165 mil euros, o edifício onde há vários anos funcionou o antigo cinema de Castanheira do Ribatejo. A intenção da câmara é depois desenvolver um projecto de recuperação e reabilitação do espaço, transformando-o num centro cultural moderno para servir a comunidade.

“Queremos requalificar o espaço e adaptá-lo para o colocar ao serviço das pessoas como auditório cultural”, explicou Fernando Paulo Ferreira, presidente da Câmara de Vila Franca de Xira. O primeiro passo é adquirir o imóvel para depois se avançar com os projectos e as obras. O antigo cinema, situado na Rua Palha Blanco, foi o último a fechar portas no concelho de VFX, pouco depois de terem fechado as salas da então Lusomundo no Vila Franca Centro. Segundo a proposta agora aprovada, o valor patrimonial tributário do imóvel é de 164.422€.

A compra do imóvel contou com a abstenção do Chega, com a vereadora Bárbara Fernandes a defender que o investimento não é prioritário numa altura em que as finanças da câmara estão na mira dos tribunais. “Temos oferta cultural a pouca distância e temos tanta habitação em falta e processos em tribunal onde teremos de gastar milhões, que ninguém entende este esbanjar de dinheiro”, defendeu. Já a CDU, pela voz de Luísa Fajardo, elogiou o primeiro passo para resolver a falta de um equipamento cultural mas lamentou que o actual executivo não tenha seguido a ideia inicial de construir um edifício de raiz junto do edifício da junta de freguesia. Também a Nova Geração (PSD/PPM/MPT) elogiou a compra do espaço, tendo em conta o abandono em que a vila se encontra, afirmou Ana Afonso. “Vão comprar um imóvel a 8 meses do final do mandato, sem projecto de requalificação, sem perspectiva de ficar terminado e certamente será mais um outdoor de propaganda do PS”, criticou.

Castanheira do Ribatejo há muito reclama a criação de um espaço cultural que permita servir a comunidade. Sempre que é preciso fazer uma sessão pública ou uma assembleia municipal as entidades têm de recorrer aos edifícios das associações ou ao exíguo salão da junta de freguesia local. Também a apresentação de espectáculos ou eventos artísticos é muito limitada na vila por falta de espaços condignos. Desde 2009 que é falada a possibilidade de se construir um novo auditório para eventos culturais em Castanheira do Ribatejo, em terrenos situados ao lado da junta de freguesia, mas a obra nunca avançou por ser demasiado cara.