Miguel Paulo diz que Rio Maior precisa de melhorias a nível empresarial, industrial e social

O actual vereador e candidato do PS às próximas autárquicas em Rio Maior, Miguel Paulo, considera que o concelho tem “um grande potencial, quer nos seus recursos endógenos, quer pela posição geográfica estratégica que tem”. À Lusa, o socialista sublinhou a necessidade de “um planeamento para atrair para o concelho mais população, mais focos de desenvolvimento a nível empresarial, industrial e social e, portanto, dar-lhe uma nova dinâmica”.

O cabeça-de-lista do PS disse defender para o concelho “uma estratégia” que passe por “expandir as actuais estruturas desportivas” ligadas à Escola Superior de Desporto, para afirmar Rio Maior “face à concorrência que começa a existir quer a nível académico, quer a nível das infraestruturas, quer a nível da captação de eventos”. A estratégia global de desenvolvimento que defende passa ainda por “acautelar as acessibilidades do concelho, em conjugação com a Infraestruturas de Portugal e o Estado”, bem como por uma melhor gestão da água e dos resíduos. “É dos concelhos, a nível nacional, que mais água perde na sua rede, 49%, e tem de ter um plano para inverter isso”, disse Miguel Paulo.

Criticando “o estacionamento caótico, a sujidade e a falta de equipamentos urbanos”, o candidato socialista pretende apostar na melhoria dos centros urbanos da cidade e das freguesias e pôr fim ao “caos” na gestão das obras municipais. “Há empreiteiros que não cumprem e não são responsabilizados”, apontou.