Mais habitação e emprego são prioridades de Pedro Duque para o Sardoal

Com o mote "Fazer Diferente", Pedro Duque, actual vereador na Câmara de Sardoal, foi apresentado como cabeça de lista do PS às autárquicas, tendo o candidato anunciado que o “rigor, proximidade e ambição” serão as bases programáticas. “O meu programa, e neste caso a nossa linha de actuação, enquanto equipa, é um programa que é ambicioso, porque se trata, de alguma forma, de suprir lacunas que até aqui foram causadas ou foram criadas nesta última geração de governantes”, nomeadamente do PSD, partido que gere o município há 24 anos, disse à Lusa. A apresentação da candidatura decorreu no Centro Cultural do Sardoal perante cerca de uma centena de apoiantes.

Tendo salientado que “nem tudo foi mal feito”, apontando a investimentos importantes para o dia-a-dia das pessoas em matéria de educação, cultura e de saúde, Pedro Duque afirmou que, no entanto, os mesmos “não foram acompanhados de forma complementar em áreas preponderantes no sentido da fixação das pessoas, como a criação de condições para a habitabilidade e a criação de emprego”, áreas em que assegurou ir “fazer diferente” para “devolver a alegria e a competitividade” ao concelho. “O Sardoal regista ano após ano, indicadores sociais e económicos dos mais baixos do país, quer em matéria do rendimento das famílias, quer em matéria da geração de riqueza, pela via empresarial. Passado este ciclo governativo, sob a direcção deste executivo, persistem, por resolver, os três maiores problemas estruturais do concelho, designadamente a Barragem da Lapa, a Casa Grande dos Almeidas, e a Revisão do Plano Director Municipal”, declarou, acrescentando que “o Sardoal está a perder terreno, está cada vez mais velho, está cada vez mais pobre, está cada vez mais triste, o que me custa imenso dizer e assumir”, sublinhou.

Pedro Duque, 51 anos, que concorreu em 2021 pelo PS e perdeu a eleição para o PSD por 34 votos, afirmou estar convicto de que este ano conquista o município. “Tenho a convicção, e fundamentada, de que temos grandes condições para ganhar as eleições deste ano”, declarou. É licenciado em Gestão de Empresas, inspector tributário e dirigente associativo. Militante do PS desde 2004, Pedro Duque foi eleito pela primeira vez vereador da Câmara de Sardoal em 2005.