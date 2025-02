Câmara dos Jovens de Abrantes recebe 10 mil euros para desenvolver projectos

Executivo da Câmara dos Jovens de Abrantes tomou posse para um mandato de um ano onde poderão desenvolver as propostas apresentadas, tendo ao dispor um orçamento de 10 mil euros.

A lista vencedora da primeira edição da Câmara dos Jovens de Abrantes, constituída pela presidente Raquel Vital e os vereadores Francisco Prates, Iara Gonçalves, Ana Margarida Baptista, Diogo Silva, Lucas Pita e João Pereira, tomou posse perante o executivo da câmara municipal, comunidade educativa, famílias e representantes de instituições.

Na cerimónia, que decorreu no Edifício Pirâmide a 14 de Fevereiro, a presidente Raquel Vital começou por referir que a tomada de posse marca o “início de um novo caminho” onde os jovens ganham mais “voz, ideias e vontade de fazer a diferença”.

“Fomos eleitos, não apenas para representar, mas para agir, para construir e para inspirar”, salientou Raquel Vital que agradeceu à Câmara de Abrantes “por acreditar no poder dos jovens”. Para Raquel Vital, a Câmara dos Jovens é “uma oportunidade de mostrar que a juventude não é só o futuro, mas também o presente.

Na sua intervenção, Manuel Jorge Valamatos destacou que “o momento marca uma nova etapa na relação entre o município e a juventude abrantina, afirmando que o futuro se constrói com todos e, acima de tudo, [com] os jovens”.

“Para chegarmos a este dia, percorremos um processo eleitoral dinâmico e participado, que mobilizou cinco grupos de jovens determinados a pensar o futuro de Abrantes, a debater soluções e a apresentar à nossa comunidade as suas ideias”, sublinhou o autarca salientando ainda os 257 jovens que se recensearam e participaram no acto eleitoral. “A Câmara dos Jovens é a partir de hoje um órgão formal de construção e de decisão, em quer as vossa ideias podem tornar-se em acções concretas”, concluiu o presidente.