Manuel Mourato quer renovação do ciclo político na Barquinha e proximidade com os munícipes

A Comissão Política Concelhia do Partido Socialista (PS) de Vila Nova da Barquinha aprovou o nome de Manuel Mourato, actual vice-presidente do município, como candidato à Câmara da Barquinha nas eleições autárquicas deste ano. Em comunicado, a estrutura indica que o projecto socialista para o concelho “assenta na continuidade de um projecto de proximidade, de manutenção da qualidade de vida dos munícipes, de afirmação territorial ao nível da atractividade económica e de criação de postos de trabalho, reforçando a atractividade para a fixação de empresas”.

Afirmando que Manuel Mourato “representa a integridade, confiança e compromisso político de que a Barquinha necessita neste momento de renovação do ciclo político”, o PS local afirma pretender manter “a aposta na educação com a comunidade escolar, na área social com as IPSS´s, na cultura e desporto com as associações, na modernização dos serviços com os trabalhadores do município, e no apoio aos projetos conjuntos com as juntas de freguesia”.

Segundo se pode ler na mesma nota informativa, “a equipa a apresentar será conhecida em breve, uma equipa de continuidade, mas também com uma grande aposta na renovação, juntamente com os candidatos, cabeças de lista, às juntas de freguesia e à assembleia municipal, mantendo acima de tudo uma política de proximidade com os munícipes” da Barquinha.

Manuel Mourato, 57 anos, é perito forense de carreira e desempenhou as suas funções na Polícia Judiciária ao longo de quase 30 anos, tendo também desempenhado funções como professor universitário durante 15 anos. Tem um mestrado em Liderança de Organizações e uma licenciatura em Gestão Financeira. É autor do livro “Análise Forense de Documentos Impressos”, editado pela PACTOR em 2021, e de vários artigos científicos. É desde 2017 vereador pelo PS na Câmara da Barquinha, tendo vindo a acompanhar a gestão da autarquia ao longo dos últimos oito anos.