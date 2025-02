PSD escolhe antigo vice-presidente para conquistar Câmara de Mação nas próximas autárquicas

O professor José António Almeida vai ser o candidato do PSD à presidência da Câmara da Mação sendo objectivo do partido manter o concelho “no bom caminho”, uma vez que é o único do distrito governado desde sempre pelo PSD. “Sinto-me capacitado, conheço o concelho como poucos, o concelho conhece-me também como poucos, estou motivadíssimo para fazer um bom trabalho, e acho que vou ser capaz de me rodear das melhores pessoas para levar este barco a bom porto”, disse à Lusa o cabeça-de-lista.

Numa cerimónia que contou com a presença de muitos populares, autarcas de concelhos vizinhos, deputados eleitos por Santarém e o ministro das Infraestruturas, o auditório do Centro Cultural Elvino Pereira não podia ter sido melhor escolhido para a apresentação da candidatura. O equipamento ostenta o nome do primeiro presidente eleito pós 25 de Abril pelo PSD em Mação, com o partido a vencer sucessivamente, primeiro com Saldanha Rocha e depois com Vasco Estrela, as eleições autárquicas. “Entrei para a política em Mação pelas mãos de Elvino Pereira e fazer a apresentação da minha candidatura no auditório Elvino Pereira tem um simbolismo enorme, por tudo aquilo que representa para a Mação, porque quando nós falamos em poder autárquico democrático pós 25 de Abril, o nome de Elvino Pereira assume o topo dos topos”, afirmou José António Almeida, acrescentando: “como candidato tenho a obrigação de olhar com todo o cuidado para as características destes 400 quilómetros quadrados, bem como dos seus quase sete mil habitantes, e perceber as necessidades mais prementes do território e das pessoas e encontrar as respostas para atenuar as fragilidades e promover as potencialidades”, declarou.

A primeira medida, anunciou, passa por “constituir um Conselho Estratégico Municipal”, um “órgão consultivo do presidente da câmara onde terão lugar os cabeças-de-lista de todos os partidos três últimos actos eleitorais”, sendo objectivo concretizar “uma visão plural no desenvolvimento de Mação”. Por outro lado, avançou, o programa eleitoral do PSD “será ancorado em sete eixos estruturantes” para Mação, tendo apontado o “desenvolvimento económico, educação, cultura e desporto, saúde, turismo, relação com juntas de freguesia, terceira idade, e ambiente e gestão da paisagem”.

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, justificou a sua presença como um “incentivo” à candidatura de José António Almeida, tendo relevado o facto de Mação ser “o único município no distrito, e dos poucos concelhos a nível nacional, onde o PSD governa desde o início do municipalismo” em Portugal. “O Vasco Estrela foi de facto um grande presidente, um presidente marcante, um presidente que deixou a sua marca indelével na política e nas políticas públicas que implementou, mas estas fases de transição também são uma oportunidade de refrescamento porque um partido que está há tanto tempo a governar os destinos de Mação precisa também destas motivações extra, precisa de caras novas”, disse.

Recorde-se que Vasco Estrela suspendeu em Janeiro o cargo de presidente da autarquia. Margarida Lopes, que era vice-presidente, assumiu a presidência do município até às próximas autárquicas, que se realizam entre Setembro e Outubro de 2025.