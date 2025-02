Santarém pondera criação de polícia municipal e quer mais agentes da PSP

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), exigiu ao Governo o aumento de efectivos da PSP na cidade, numa reunião tida na tarde de segunda-feira, 17 de Fevereiro, com o ministro da Administração Interna, Telmo Correia. Um encontro onde o autarca escalabitano informou que o município está a estudar a possibilidade de criar um corpo de polícia municipal, para reforçar o nível de segurança em Santarém.

Na reunião, que contou ainda com a presença de elementos dos gabinetes do ministro e do autarca de Santarém, falou-se também do edificado da PSP e da GNR na cidade, com João Leite a prometer “novidades em breve”. A conversa serviu também para articular os próximos passos no sentido de aumentar o número de câmaras de videovigilância na cidade, nomeadamente junto a escolas e bairros mais populosos. Actualmente, existem 26 câmaras em funcionamento no centro histórico de Santarém.