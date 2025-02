Orçamento participativo jovem em Arruda dos Vinhos com 7.500 euros

A quinta edição do Orçamento Participativo Jovem (OPJ) de Arruda dos Vinhos vai ter disponível, este ano, uma verba de 7.500 euros para apoiar projectos e iniciativas propostas pelos mais novos. Representa, segundo o município, um aumento de 50% face às quatro edições anteriores. Com este aumento da verba disponível aumenta também as possibilidades da criatividade, inovação e espírito crítico dos mais jovens, considera o município, lembrando que a verba permitirá realizar uma proposta que melhore a freguesia ou o concelho.

Para participar basta ter entre 16 e 30 anos e apresentar propostas dos trabalhos a realizar entre 1 e 31 de Março, através do portal dedicado ao OPJ no site da Câmara de Arruda dos Vinhos. A análise técnica das propostas acontecerá entre 1 e 17 de Abril, seguindo-se depois a votação popular das propostas apresentadas, entre 1 e 30 de Junho, exclusivamente por via electrónica. A apresentação pública dos resultados acontece a 11 de Julho e o projecto deverá ser executado entre Agosto e Novembro.

Promover o diálogo entre as eleitas e os eleitos, a comunidade e os jovens, em torno de projectos que visam responder às necessidades, aspirações e expectativas dos mais novos, impulsionando a participação cívica dos jovens de Arruda dos Vinhos na identificação de problemas, soluções e prioridades de investimento, são os principais objectivos do OPJ. Na edição do ano passado, recorde-se, venceu com 40 votos um projecto de melhoramentos das condições da cozinha da Sociedade Recreativa Cultural e Desportiva da Tesoureira.