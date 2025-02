António Torrão é o candidato da CDU à Câmara de Azambuja

António Torrão foi a escolha da CDU para ser o candidato à presidência da Câmara de Azambuja nas próximas eleições autárquicas que se vão realizar entre Setembro e Outubro deste ano. Embora a candidatura só vá ser apresentada oficialmente a 10 de Maio, António Torrão confirma a O MIRANTE que vai assumir o primeiro lugar da lista à câmara municipal com o objectivo maior de “fazer mais e melhorar o concelho” tal como conseguiu fazer, sublinha, com a freguesia de Aveiras de Cima, que preside há três mandatos.

Sobre o programa eleitoral diz que “está a ser trabalhado” e adianta que vai ser aproveitada parte do programa apresentado pela CDU às últimas autárquicas, uma vez que “a maior parte do que lá estava continua por fazer, não teve desenvolvimento, à excepção do alargamento do cemitério de Aveiras de Cima”.

Questionado sobre se Mara Oliveira, a escolha da CDU para encabeçar a lista à câmara nas autárquicas de 2021 e actual vereadora com pelouros no executivo municipal liderado pelo Partido Socialista, irá fazer parte da sua equipa, António Torrão refere que não, “por opção da própria”.

António Torrão, empresário de Aveiras de Cima, venceu com maiorias absolutas três eleições à freguesia de Aveiras de Cima. O tesoureiro nestes mandatos, Horácio Abreu, vai ser o candidato da CDU à junta de freguesia.