Chega apresenta Samuel Germano como candidato à Câmara de Salvaterra de Magos

A Comissão Política Concelhia do CHEGA de Salvaterra de Magos anunciou Samuel Germano como cabeça de lista do partido à Câmara Municipal nas próximas eleições autárquicas.

A escolha foi tomada por unanimidade, com os responsáveis locais a sublinharem a “capacidade de liderança, coordenação e inovação” do candidato.

Em comunicado, a estrutura concelhia do partido refere que Samuel Germano representa “uma grande equipa” que tem vindo a preparar projetos com vista à mudança no concelho. “Acreditamos que Salvaterra de Magos tem um grande potencial de desenvolvimento e queremos torná-lo um exemplo a nível nacional, um concelho virado para as pessoas, preservando os costumes e tradições”, destaca o Chega.