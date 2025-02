Salomé Rafael deixa coordenação da SEDES de Santarém

A presidente do conselho coordenador da SEDES de Santarém, Salomé Rafael, não se vai recandidatar ao segundo mandato. A revelação foi feita esta quinta-feira, 13 de Fevereiro, numa sessão da associação na Casa do Campino em Santarém sobre “Fundos Públicos: “Reforce a Competitividade e a Inovação na sua Empresa”, com o secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira.

No final da sessão José Arruda, secretário-geral da Associação de Municípios Portugueses do Vinho e membro da SEDES, pediu a palavra para anunciar que tinha havido uma reunião da direcção da instituição, na qual Salomé Rafael tinha comunicado que não pretendia continuar no cargo. José Arruda, dizendo que se deve reconhecer o trabalho feito pela dirigente e empresária, revelou que está disponível para se candidatar às eleições, no dia 12 de Março, e preparado para assumir o cargo, caso Salomé Rafael não reconsidere.

A SEDES é uma associação cívica para o desenvolvimento económico e social, que surgiu a 4 de Dezembro de 1970, fundada por um grupo de pessoas, com diferentes ocupações sociais, dedicados à militância cívica e ao associativismo.