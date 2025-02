Tiago Carrão quer concelho de Tomar mais competitivo e promete compromisso eleitoral

Tiago Carrão, actual vereador e presidente da concelhia do PSD de Tomar, é o candidato do Partido Social Democrata (PSD) à câmara municipal nas autárquicas deste ano. “Tomar tem potencial para ser muito mais do que aquilo que tem sido ao longo da última década. Temos todas as condições para isso, falta uma verdadeira liderança na câmara municipal, com um plano e a competência para o executar”, disse à Lusa. Para Tiago Carrão, “a governação municipal do Partido Socialista está esgotada, sem soluções nem energia e capacidade para as procurar, consequência da falta de uma equipa capaz e de uma gestão séria e responsável. Falta concretização, falta visão, ambição e estratégia. E quando assim é, o resultado só pode ser a falta de competitividade e estagnação de Tomar”, declarou, tendo afirmado estar preparado para ser a alternativa.

“O PSD está preparado para trazer essa mudança e devolver aos tomarenses a esperança no futuro da nossa terra. Vamos apresentar um verdadeiro compromisso eleitoral com os tomarenses: queremos um concelho mais competitivo, mais saudável, mais desenvolvido, um concelho a crescer”, afirmou.

Tiago Carrão trabalha no ramo das tecnologias da informação. O seu percurso político começou aos 15 anos, na Juventude Social Democrata (JSD) de Tomar e, em Novembro de 2013, foi eleito presidente da Comissão Política Concelhia da JSD Tomar. Nas eleições autárquicas de 2013, Tiago Carrão foi eleito membro da Assembleia Municipal de Tomar, em 2015 presidente da Comissão Política Distrital da JSD de Santarém e, em 2016, secretário-geral da Comissão Política de Secção do PSD Tomar.

O actual presidente da Câmara Municipal de Tomar é o socialista Hugo Cristóvão, partido que em 2021 obteve 39,7% dos votos, elegendo quatro dos sete elementos do executivo municipal, com Anabela Freitas como cabeça-de-lista. Hugo Cristóvão assumiu o cargo de presidente em 2023, após renúncia de Anabela Freitas para assumir um cargo executivo na CCDR Centro, e já anunciou que vai concorrer pelo PS, o que fará pela primeira vez como cabeça-de-lista.