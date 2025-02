PS de Alenquer defende Pedro Folgado e critica "manobras judiciais" do vereador do PSD

O Partido Socialista de Alenquer reafirmou total confiança no presidente da câmara, Pedro Folgado, e repudiou as acusações do vereador Nuno Miguel Henriques (PSD). Em comunicado, os socialistas acusam o vereador de recorrer à justiça para fins políticos, sublinhando que todas as queixas foram arquivadas.