Nuno Azevedo é a escolha do PS para liderar Câmara de Coruche

A Comissão Política Concelhia de Coruche do Partido Socialista aprovou sexta-feira, 23 de Fevereiro, a candidatura de Nuno Azevedo à presidência da Câmara Municipal de Coruche nas eleições autárquicas de 2025.

O nome do candidato, divulgado no domingo, foi o único a votação e recebeu o apoio da estrutura local do partido, que destaca a unidade em torno da escolha.

A Federação Distrital de Santarém do PS, liderada por Hugo Costa, sublinha a confiança na candidatura e valorizou a coesão demonstrada na reunião. “O Nuno Azevedo reúne as qualidades necessárias para liderar os destinos do concelho e dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo PS”, refere o presidente da distrital socialista.

Engenheiro mecânico de 54 anos, Nuno Azevedo é actualmente presidente da União de Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra, cargo que ocupa há dois mandatos, ambos com maioria absoluta. Além disso, integra o conselho directivo distrital da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) e lidera a Comissão Política Concelhia do PS de Coruche.