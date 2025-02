Nelson Cunha é o candidato do Chega e quer mais segurança para o Entroncamento

O sociólogo Nelson Cunha é o candidato do Chega à Câmara do Entroncamento nas autárquicas deste ano, defendendo uma política de proximidade, mais transparente, mais perto das pessoas, das empresas e das instituições. “A nossa candidatura tem como prioridades fundamentais a segurança, a saúde, a educação, o apoio ao empreendedorismo e a valorização da cultura local, pilares essenciais para garantir uma cidade mais segura, saudável, próspera e dinâmica”, disse à Lusa. Nelson Cunha acrescentou que o Entroncamento “precisa de recuperar os valores de cidadania, como o respeito pelo próximo, o civismo e a solidariedade” e que, para isso, “todos os nossos deputados deverão dar o exemplo de boa conduta e envolver-se activamente nas atividades da comunidade, não se limitando a aparecer apenas durante o período eleitoral”.

Segundo Nelson Cunha, que concorre pela primeira vez nas eleições autárquicas, “a política deve ser contínua e focada no bem-estar de todos os cidadãos”, tendo vincado que “toda a acção política deverá estar centrada no dia a dia” da população local, “atendendo às suas necessidades reais e preocupações”.

Nelson Cunha, de 35 anos, natural do Entroncamento, é filho de ex-empresários na panificação. Licenciado em Sociologia pela Universidade de Coimbra, realizou uma experiência internacional em Frankfurt, o que alargou a sua visão sobre desafios globais e, após oito anos como emigrante no Reino Unido, tornou-se director de operações numa grande empresa, liderando projectos no Coliseu de Londres e nos Jardins Reais. Em comunicado, o Chega dá ainda conta de que o candidato “expandiu também uma empresa unicórnio para Lisboa, destacando-se em gestão e inovação”, e que, “com toda esta experiência, pretende agora contribuir para o crescimento económico e social do Entroncamento”.