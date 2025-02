643 mil euros para obras em freguesias de Santarém

O executivo da Câmara de Santarém decidiu atribuir um montante global de 643.857 euros às freguesias de Arneiro das Milhariças e Moçarria e às Uniões de Freguesia de Azoia de Cima e Tremês, Romeira e Várzea, e Casével e Vaqueiros, para realizarem investimentos nos seus territórios.

No Arneiro das Milhariças serão efectuadas intervenções de pavimentação do entroncamento com a EM 594 e a Rua de S. Lourenço; requalificação de passeios, muros e rede drenagem de águas pluviais; reparação do pavimento em betão nas traseiras da Sede da Junta de Freguesia; aquisição de prédio urbano para o alargamento da via pública na Rua Professor Albertino Henriques Barata; e a aquisição e instalação de equipamentos de lavandaria Self-Service para os Lavadouros Públicos.

Na Moçarria vai proceder-se à aquisição de serviços para elaborar um projecto para instalação de infraestruturas de telecomunicações em edifícios e respectivas ligações às redes, assim como as devidas alterações ao projecto de execução para reabilitação da extensão de saúde. Na União de Freguesias de Azoia de Cima e Tremês vai proceder-se à requalificação de casas de banho e construção de balneários e vestiários para os trabalhadores, bem como à recuperação de espaços públicos, nas localidades de Azoia de Cima, Santos, Lourosa, Bairro D. Constança, Tremês e Sinterra. Será ainda será efectuada a colocação do piso do Polidesportivo de Azoia de Cima. Na União de Freguesias da Romeira e Várzea o apoio visa permitir a construção de ossários e columbários no Cemitério da Várzea.