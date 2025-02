Autarca de Salvaterra de Magos garante que posto de saúde da Glória não vai fechar

A concelhia de Salvaterra de Magos do Partido Socialista (PS) emitiu um comunicado na sexta-feira, 21 de Fevereiro, a repudiar “qualquer intenção de encerrar” o pólo da Glória do Ribatejo inserido na Unidade de Saúde Familiar (USF) Falcão Real, mas o presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, também do PS, diz que não há intenção de encerrar a unidade de saúde. Hélder Esménio recusou-se a dar mais esclarecimentos depois do presidente da Junta de Freguesia de Glória do Ribatejo e Granho, João Batista, ter denunciado o caos que se vive com a transferência de um médico da Glória do Ribatejo para Marinhais, onde está a sede da USF.

João Batista revelou que os serviços estarão a ser assegurados por três médicos aposentados que, relata, trabalham três meios dias por semana. Segundo o autarca, houve uma diminuição drástica no número de consultas disponíveis para a população de Glória do Ribatejo, o que provocou o constrangimento total no atendimento e na marcação de consultas que, neste momento, “apenas está disponível para Abril de 2025”. o presidente da junta disse ainda que até final do ano passado, antes da alteração, o serviço esteve a funcionar em pleno, servindo toda a população da Glória, Granho e Muge, num total de cerca de 4.500 habitantes. “Atendendo à população idosa destas freguesias, existe um número elevado de pessoas idosas e debilitadas que aguardam a marcação de consultas”, reforçava.

A concelhia do PS refere que a falta de médicos resultou no encerramento dos postos médicos do Granho e Muge e que “a reorganização dos serviços de saúde é desejável se resultar em mais e melhor acesso”, tornando-se a situação “novamente insustentável, pelo que se exige respostas para lá de um telefone ou de um guia”. Os autarcas socialistas vão solicitar reuniões com o conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria e coordenações da USF Falcão Real e da USF Rainha do Tejo, que abrangem as seis freguesias do concelho de Salvaterra de Magos.

Recorde-se que a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Marinhais-Glória evoluiu para Unidade de Saúde Familiar (USF) modelo B no início do ano, adoptando o nome USF Falcão Real. A mudança para modelo B tinha o propósito, segundo a instituição, de “reforçar a proximidade, eficiência e qualidade na prestação de cuidados de saúde primários à população”. Conforme O MIRANTE também já noticiou, o município de Salvaterra assegura casa e despesas como forma de atrair profissionais de saúde para o concelho.