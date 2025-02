Câmara dos Jovens de Abrantes recebe 10 mil euros para desenvolver projectos

A lista vencedora da primeira edição da Câmara dos Jovens de Abrantes, constituída pela presidente Raquel Vital e pelos vereadores Francisco Prates, Iara Gonçalves, Ana Margarida Baptista, Diogo Silva, Lucas Pita e João Pereira, tomou posse perante o executivo da câmara municipal, comunidade educativa, famílias e representantes de instituições.

Na cerimónia, que decorreu no Edifício Pirâmide a 14 de Fevereiro, a presidente Raquel Vital começou por referir que a tomada de posse marca o início de um novo caminho onde os jovens ganham mais voz, ideias e vontade de fazer a diferença. “Fomos eleitos, não apenas para representar, mas para agir, para construir e para inspirar”, salientou Raquel Vital que agradeceu à Câmara de Abrantes “por acreditar no poder dos jovens”. Para Raquel Vital, a Câmara dos Jovens é “uma oportunidade de mostrar que a juventude não é só o futuro, mas também o presente.

Na sua intervenção, o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos (PS), destacou que o momento marca uma nova etapa na relação entre o município e a juventude abrantina, afirmando que o futuro se constrói com todos e, acima de tudo, com os jovens. “Para chegarmos a este dia, percorremos um processo eleitoral dinâmico e participado, que mobilizou cinco grupos de jovens determinados a pensar o futuro de Abrantes, a debater soluções e a apresentar à nossa comunidade as suas ideias”, sublinhou o autarca, salientando ainda os 257 jovens que se recensearam e participaram no acto eleitoral. “A Câmara dos Jovens é a partir de hoje um órgão formal de construção e de decisão, em que as vossas ideias podem tornar-se em acções concretas”, concluiu o presidente.