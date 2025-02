São Facundo e Vale das Mós volta à carga para reposição das freguesias

A Assembleia de Freguesia de São Facundo e Vale das Mós, concelho de Abrantes, aprovou por unanimidade na sessão de 20 de Fevereiro a proposta apresentada pela CDU para a reposição das duas freguesias. Esta, recorde-se, é a segunda vez que os eleitos aprovam uma proposta neste sentido depois de a primeira, em 2022, não ter sido objecto de apreciação pela Assembleia Municipal de Abrantes.

“Há todas as condições para, dentro dos prazos legais, a assembleia municipal e o executivo da câmara municipal confirmarem o projecto aprovado e fazer justiça às populações e ao seu direito de ver a sua freguesia e órgãos representativos de volta”, refere a CDU, autora da proposta, em comunicado.

A coligação aponta o dedo ao Partido Socialista acusando-o de ter sido responsável por, em 2022, ter bloqueado o processo, “arquivando a proposta e contrariando uma decisão democraticamente tomada”. Agora, sublinham, “PS e PSD, em particular, têm a oportunidade de mostrar com clareza e sem mais manobras se estão empenhados na reposição das freguesias ou se querem refugiar-se, para consumar o que durante mais de dez anos tentaram, ou seja, não devolver as freguesias às populações”.

O presidente da Assembleia Municipal de Abrantes, António Mor, referiu anteriormente a O MIRANTE, a propósito do tema, que quando recebeu a documentação relativa à decisão tomada pela assembleia de freguesia “já tinha passado o prazo” legalmente previsto para que o processo pudesse avançar. Também o presidente da Junta de São Facundo e Vale das Mós, Amílcar Alves, afirmou ao nosso jornal que o PS “não travou nada”, sublinhando que o que aconteceu foi que a CDU se atrasou a “meter o processo”.