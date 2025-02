Sérgio Oliveira diz que ainda tem muitos projectos por concluir em Constância

O jurista Sérgio Oliveira, de 39 anos, recandidata-se pelo Partido Socialista (PS) ao cargo de presidente da Câmara de Constância nas eleições autárquicas deste ano, anunciou o partido, tendo indicado ainda os candidatos às freguesias e assembleia municipal. A cumprir o seu segundo mandato como presidente do município de Constância, Sérgio Oliveira diz que o principal objectivo da sua recandidatura será concluir um conjunto de projectos, nomeadamente nas áreas da regeneração urbana, da habitação e da eficiência energética e continuar a reafirmar Constância como um concelho dinâmico. “Não fizemos tudo bem, mas orgulhamo-nos do trabalho desenvolvido. As populações conhecem-nos, sabem que estamos sempre próximos, sempre presentes”, declarou à Lusa.

Tendo destacado como “marca” identitária do candidato “a construção de uma relação única de proximidade às populações”, a concelhia do PS destaca como prioridades no próximo ciclo autárquico “dar execução ao novo quadro comunitário de apoio, alicerçado no ciclo urbano da água, na eficiência energética e na regeneração urbana”, e, “no âmbito de novas oportunidades, aprofundar a oferta pública de habitação” no concelho.

Natural e residente na freguesia de Santa Margarida da Coutada, Sérgio Oliveira é licenciado em Direito e exercia funções no Centro Hospitalar do Médio Tejo antes de ser eleito presidente da câmara municipal, pela primeira vez, nas autárquicas de 2017. Além do candidato à presidência da câmara, o PS de Constância anunciou António Luís Mendes, actual presidente da Assembleia Municipal de Constância, como o nome escolhido para voltar a liderar a lista àquele órgão autárquico. O PS anunciou uma aposta na continuidade também nas assembleias de freguesia, com as recandidaturas dos actuais presidentes das juntas de Constância, Paulo Freitas, de Montalvo, Ana Manique, e de Santa Margarida da Coutada, José Manuel Ricardo.