Assembleia Municipal de Benavente aprova voto de pesar por António Manuel Simplício

Todas as forças políticas com assento no órgão autárquico votaram a favor.

A Assembleia Municipal de Benavente aprovou sexta-feira um voto de pesar pela morte de António Manuel Simplício. O político e dirigente associativo morreu dia 28 de Fevereiro, aos 72 anos de idade. Era natural de Santo Estêvão.

O voto de pesar foi aprovado com votos favoráveis de todos os partidos que se associaram a prestar condolências à família, respeitando um minuto de silêncio em sua memória.

António Manuel Simplício, pintor de profissão, foi militante do Partido Socialista, membro da Assembleia Municipal de Benavente e desempenhou funções de tesoureiro na Junta de Freguesia de Santo Estêvão e liderou a comissão de festas da localidade. Fez parte dos órgãos sociais de várias associações, entre elas o Centro de Bem Estar Social de Santo Estêvão, onde permaneceu mais de duas décadas.

As cerimónias fúnebres decorreram na manhã de 1 de Março, com o funeral a ter lugar em Santo Estêvão.