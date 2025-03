Bruno Graça quer inverter ciclo de políticas no concelho de Tomar

Bruno Graça é o candidato da Coligação Democrática Unitária (CDU) à Câmara Municipal de Tomar nas autárquicas deste ano. “Sou candidato à Câmara de Tomar pela necessidade de inverter um ciclo de políticas que têm sido implementadas no concelho, com consequência negativas para a população e para a economia”, disse à Lusa o cabeça de lista da CDU, indicando o objectivo de “reforçar e ampliar a voz e os eleitos da CDU na câmara, na assembleia municipal e juntas de freguesia”. Não escondendo críticas à actual gestão socialista, que, no seu entender, não resolveu os problemas do concelho, Bruno Graça definiu como prioridades o “desenvolvimento económico, a captação de investimento e a criação de emprego”, de modo a “aumentar a capacidade de atração e fixação de população jovem”.

Bruno Graça, natural de Tomar, 78 anos, é licenciado em Engenharia Física, pelo Instituto Superior Técnico, e mestre em Ensino da Química e da Física, pela Universidade de Aveiro. Numa breve nota biográfica sobre o candidato, a CDU sublinha a “participação activa” de Bruno Graça nos movimentos estudantis dos anos 60, altura em que foi dirigente do Cine Clube Universitário de Lisboa. Destaca ainda a “participação empenhada na vida social, cultural e política a nível local, regional e nacional, tendo desempenhado cargos regionais e nacionais a nível do movimento associativo, sindical e partidário”, e refere os cargos dirigentes na Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, de que foi presidente de 1986 a 2015, altura em que assumiu a presidência da Assembleia Geral.

A CDU anunciou ainda os nomes de Paulo Macedo, 56 anos, engenheiro agrónomo, militante do PCP desde 1978, como candidato à Assembleia Municipal de Tomar, onde é deputado eleito pelo partido desde 2009, e de José Maria Marques, como primeiro candidato à União de Freguesias de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais.