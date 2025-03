Pedro Gameiro nega fraude e denuncia campanha de difamação

As autoridades estão a investigar um e-mail que imputa Pedro Gameiro, candidato do Partido Socialista (PS) à Câmara Municipal de Benavente, de envolvimento em esquemas de fraude e branqueamento de capitais.

Em declarações a O MIRANTE, Pedro Gameiro rejeita qualquer fundamento nas acusações que constam na missiva, frisando tratar-se de um email, que não sendo anónimo, foi enviado por uma associação de jornalistas que não existe.

O candidato socialista nega qualquer envolvimento em práticas ilícitas e garante estar tranquilo quanto à investigação, tendo disponibilizado todas as informações às autoridades competentes.

O Partido Socialista anunciou, em Fevereiro, a candidatura de Pedro Gameiro à presidência da Câmara de Benavente, nas eleições autárquicas do próximo Outono, considerando tratar-se de uma aposta na mudança necessária para o concelho. A concelhia do PS de Benavente refere que a escolha de Pedro Gameiro, gestor de 45 anos com experiência na banca de retalho e na área empresarial, representa a combinação ideal de experiência profissional e de compromisso político que Benavente necessita neste momento crucial.

Eleito da assembleia municipal desde 2021 e presidente da concelhia socialista desde 2022, Pedro Gameiro ocupa actualmente o cargo de vice-presidente da Federação do PS do distrito de Santarém.