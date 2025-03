Álvaro Manuel da Cruz Santos, empresário de 62 anos, é o candidato do Partido Socialista à presidência da Junta de Freguesia da Golegã.

Álvaro Santos é o candidato do PS a presidente da Junta da Golegã

Álvaro Manuel da Cruz Santos, empresário de 62 anos, é o candidato do Partido Socialista (PS) à presidência da Junta de Freguesia da Golegã. A decisão foi tomada por unanimidade a 21 de Fevereiro em reunião da comissão política concelhia do PS da Golegã.

“Dono de um dinamismo e dedicação ímpares às causas que defende, Álvaro Santos aceitou o desafio do PS para fazer mais e melhor pela freguesia da Golegã, fazendo-se acompanhar por uma equipa que garante a competência necessária para intervir mais activamente no bem- estar de todos os goleganenses”, escreve a concelhia do PS num comunicado partilhado nas redes sociais.