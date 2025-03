Barreira Soares recandidata-se a VFX para acabar com “concelho abandalhado”

Melhorar a limpeza urbana, captar mais investimento e tornar o gabinete de urbanismo mais dinâmico são algumas das prioridades para Barreira Soares, vereador do Chega na Câmara de Vila Franca de Xira, que anunciou este mês a sua recandidatura nas próximas autárquicas.

O autarca diz que em VFX “está quase tudo por fazer” e faz da proximidade com os munícipes uma das suas principais bandeiras. “Quero ouvir as pessoas, os trabalhadores da câmara, o Fernando Paulo tem muita dificuldade em fazê-lo. Temos de dinamizar o concelho. Estamos perto de Lisboa, temos ferrovia, auto-estrada, um rio lindíssimo, não sei mais o que precisamos para estar na primeira linha”, critica. O autarca lamenta que o concelho esteja abandalhado e com falta de brio e gosto. “Precisamos de trazer mais riqueza ao concelho e planeá-lo no futuro”, refere. Barreira Soares, recorde-se, foi um dos deputados eleitos pelo círculo de Lisboa nas legislativas de 10 de Março.

Foi cabeça de lista pelo Chega nas autárquicas de 2021 e conseguiu a primeira eleição de sempre para aquele partido na Câmara de Vila Franca de Xira, tendo afastado o Bloco de Esquerda. Nos últimos quatro anos o autarca tem pautado as suas intervenções pela apresentação de várias propostas, incluindo uma anti-corrupção no município, isenção de portagens na A1 e outra para que voltasse a ser incluída na bandeira do concelho a palavra “notável”, que deixou de estar incluída em Fevereiro de 2011. Numa das ocasiões também criticou a lei da rolha imposta pela administração de Carlos Andrade Costa na Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo e defendeu a construção do novo aeroporto em Alverca.