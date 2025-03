Amélia Caetano é candidata da CDU à Assembleia Municipal de Alenquer

A Coordenadora Concelhia de Alenquer da CDU anunciou Amélia Caetano como candidata à presidência da Assembleia Municipal de Alenquer nas eleições autárquicas deste ano.

Maria Amélia Ferreira Caetano, tem 65 anos, é técnica de contabilidade, reside em Ota onde foi eleita na assembleia de freguesia, é eleita na Assembleia Municipal de Alenquer, membro do PCP e eleita na Comissão Concelhia de Alenquer do PCP.

A CDU assume-se, no concelho de Alenquer, como a força que defende a recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU), a água e o saneamento na gestão pública com a reversão da privatização, a valorização dos serviços públicos e dos trabalhadores do município, o direito à saúde, educação pública, habitação, limpeza urbana, mobilidade, ambiente e ao desenvolvimento sustentável, ao desporto e à cultura. 2O concelho de Alenquer precisa da CDU para avançar e terminar com a apatia a que o PS conduziu o concelho ao longo dos últimos 50 anos no poder”, lê-se no comunicado da CDU.