Investigador Júlio Costa é a escolha da CDU à Câmara de Torres Novas

Júlio Costa, de 35 anos, investigador doutorando em História da Arte e Artista Visual, é a escolha da CDU para cabeça-de-lista à presidência da Câmara de Torres Novas nas eleições autárquicas deste ano. Natural de Torres Novas é licenciado em Filosofia e mestre em Mercados da Arte, Membro da Comissão Concelhia de Torres Novas do PCP, e do executivo da direcção da Organização Regional de Santarém do PCP. Actualmente, preside a direcção do Colectivo249 e é vice-presidente da direcção do Cineclube de Torres Novas, “associações através das quais luta pela diversificação da oferta cultural no concelho, pugnando pela descentralização e democratização culturais”, refere a CDU em comunicado.

A coligação anuncia ainda Ana Rosa Besteiro, de 48 anos, como a primeira na lista da CDU à Assembleia Municipal de Torres Novas. Gestora de projectos e operações é licenciada em Ciência da Informação pela Universidade do Porto e membro da Comissão Concelhia de Torres Novas do PCP e da direcção da Organização Regional de Santarém do PCP.

“A candidatura da CDU pauta-se pela defesa dos serviços públicos, afirmando, como a sua intervenção bem demonstra, que o concelho de Torres Novas não se restringe apenas à cidade.

O acesso à saúde, aos transportes, à educação, à cultura tem de ser transversal a todo o território. Direitos esses que não existem sem a valorização dos trabalhadores. Estes são eixos

fundamentais para que as famílias se queiram fixar no território e os jovens, que se viram obrigados a partir, queiram retornar”, lê-se na mesma nota que não esquece o rio Almonda como “património natural do povo torrejano”.