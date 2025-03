João Moura, o presidente da Assembleia Municipal de Ourém que também pode ficar comprometido com a nova lei dos solos

O secretário de Estado da Agricultura, João Moura, não escapa à polémica lei dos solos já que é um empresário conhecido na área de projectos de engenharia civil e transacções de bens imobiliários. João Moura é sócio em conjunto com a sua mulher de uma empresa denominada Metro Quadrado, entre outras, que tem realizado várias obras no concelho onde João Moura é presidente da Assembleia Municipal de Ourém. Se há desconfianças de que esta lei vem beneficiar os políticos que governam o país, João Moura pode ser duplamente apontado, uma vez que como presidente da Assembleia Municipal de Ourém pode decidir como político e como empresário.

Há muito tempo que João Moura é conhecido entre os seus pares como um homem de negócios, mais do que como político, embora a sua liderança no PSD tenha sido conquistada sem espinhas e sem qualquer escrutínio enquanto durou. João Moura acabou de passar o testemunho a Ricardo Oliveira mas, pelo que se vai sabendo, continua a exercer as suas influências de muitos anos.

Em relação à nova lei dos solos, se há políticos que podem beneficiar são os que sendo proprietários de empresas ligadas ao negócio do imobiliário, são igualmente autarcas com poder de decisão como é o caso de João Moura, que é presidente da Assembleia Municipal de Ourém, órgão que desempenha ainda um importante papel de fiscalização do executivo municipal, podendo votar moções de censura, acompanhar e fiscalizar a actividade da câmara municipal e das empresas municipais.

João Moura deu ultimamente nas vistas ao ter adquirido uma casa no Largo do Arneiro, na Golegã, onde se realiza a centenária Feira de São Martinho. O actual governante com o pelouro da Agricultura terá gasto em obras e na compra do edifício valores que devem ter rondado os 2 milhões de euros. Nos últimos dois anos, João Moura já se juntou, mais os seus cavalos, à festa de S. Martinho e passeou-se na vila, e no recinto da feira, mostrando as suas habilidade e o seu gosto, ainda que recente, pelos cavalos.