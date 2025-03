Paula Salema candidata-se a Arruda dos Vinhos pelo Chega

Paula Salema, 46 anos, natural e residente em Arruda dos Vinhos, é a candidata do Chega à presidência da câmara nas próximas autárquicas, revelou o partido em comunicado. É cuidadora informal de pessoas com demência e licenciada em arqueologia.

É a primeira vez que a militante do Chega integra as listas às eleições autárquicas e diz ter aceite o desafio do presidente da concelhia do partido por ter gostado do projecto que lhe foi apresentado. Para a candidata, as expectativas dos cidadãos com a gestão socialista nos últimos 12 anos “foram defraudadas”, defendendo que “Arruda regrediu”, disse na última semana. A candidatura do Chega parte com o objectivo de aumentar a votação no concelho, vencendo na câmara e nas freguesias. Se for eleita, Paula Salema “gostaria de mudar Arruda” e traça como prioridades a criação da Polícia Municipal para auxiliar a GNR, a aposta num plano municipal para a saúde mental e em habitação social de emergência. Pressionar o Governo a melhorar a oferta de médicos e enfermeiros na extensão de saúde de Arranhó, requalificar a Estrada Nacional 248 e concluir o saneamento básico no concelho são outras das prioridades para a candidata.

Paula Salema, recorde-se, foi notícia no MIRANTE em Outubro de 2023 depois de se ter queixado do serviço no Hospital Vila Franca de Xira e ter sido ameaçada com um processo pela administração da unidade de saúde.

É a terceira candidata conhecida à câmara de Arruda dos Vinhos, depois de Carlos Alves (PS) e Rute Miriam (Juntos Por Arruda). O actual executivo municipal é composto por cinco eleitos do PS e dois do PSD.