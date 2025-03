Cartaxo está a resolver aos poucos o problema da falta de médicos

Na última Assembleia Municipal do Cartaxo o presidente da câmara, João Heitor, desmitificou a ideia de que há falta de médicos no concelho. O autarca afirma que actualmente não só se está a mitigar a falta de médicos, como também há profissionais de saúde a prestar serviços a utentes fora do concelho, nomeadamente em Azambuja, Santarém, Alenquer e até Lisboa.

O autarca adianta que o concelho tem duas Unidades de Saúde Familiar (USF), uma em Pontével e outra no Cartaxo, e uma UCSP (Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados), havendo no total 16 médicos ao serviço. “O concelho chegou a ter mais de sete mil utentes sem médico de família, actualmente temos cerca de 1400. Não é o ideal, mas é um progresso substancial”, referiu. João Heitor salienta que nas USF mais de três mil utentes não são do concelho do Cartaxo e que o aumento da quantidade de médicos é um exemplo na Lezíria do Tejo, pois “dificilmente” outro concelho tem uma cobertura “melhor que a do Cartaxo”.

O autarca afirma que ainda há questões a serem melhoradas, como o tempo de espera das consultas e a rapidez com que as informações e esclarecimentos de saúde são transmitidos, mas ressalta que esses problemas não estão relacionados com a falta de médicos. “O cenário não é perfeito, mas o concelho tem feito um esforço para se aproximar das USF e realizado iniciativas de atracção de profissionais, como receber grupos internos que estão a acabar a especialidade, o que, de facto, tem feito com que haja mais profissionais interessados em trabalhar aqui”, vincou.

João Heitor falou aunda sobre a construção do novo centro de saúde, afirmando que a medida não avançou porque o actual já não tem condições para funcionar. O edil salienta que o actual centro de saúde tem todas as condições, mas que o novo edifício é uma oportunidade para o concelho ter ainda mais equipamentos de acesso a cuidados de saúde. Recorde-se que a construção do novo centro de saúde no Cartaxo começou a 6 de Janeiro de 2025 e deverá ficar concluída até ao segundo semestre de 2026. A empreitada tem um orçamento de três milhões de euros e é financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).