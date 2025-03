Creche em Marinhais aumenta capacidade para responder à crescente procura

A creche Mãe Galinha, em Marinhais, prepara-se para um aumento significativo da sua capacidade, passando das actuais 111 crianças para 156. O objectivo é responder à crescente procura por vagas para o público infantil no concelho de Salvaterra de Magos e sem esquecer também localidades vizinhas, como Benavente, onde a falta de lugares em creches é um problema identificado.

A ampliação da creche, criando 45 novas vagas para crianças, será possível graças a uma candidatura do Centro de Bem-Estar Social (CBES) de Marinhais ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que garantiu um financiamento de 274 mil euros. O valor base da obra está orçado em cerca de 639.798 euros (com IVA), sendo que o diferencial 365.798€ será suportado pela Câmara de Salvaterra de Magos.

O protocolo de financiamento foi aprovado, por unanimidade, em reunião de câmara a 19 de Fevereiro e inclui também um apoio municipal de 450€ para os custos administrativos necessários ao lançamento do concurso público. Cabe ao município, com o orçamento deste ano, apoiar com 200.000€ a obra, e o restante, em função do resultado do concurso, no orçamento municipal de 2026.

A intervenção prevê a construção de mais 258 metros quadrados, com a criação de três novas salas de actividades e a reorganização dos espaços existentes. As instalações ficarão dotadas de duas salas de berçário, duas salas para crianças dos 12 aos 24 meses e três salas para crianças dos 24 aos 36 meses, mantendo as duas salas destinadas ao pré-escolar. Para acomodar o aumento da lotação, a área do refeitório vai ser ampliada, haverá uma nova lavandaria, um espaço para funcionários e a reformulação da zona de recreio.

Em declarações a O MIRANTE, o presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, sublinha a importância deste investimento, considerando-o fundamental para a resposta às necessidades das famílias. Segundo explica, aquilo que o município tem feito na área da educação passa por trabalhar com as IPSS do concelho que possuem a gestão de creches, nomeadamente em cinco das seis freguesias do município, para garantir que tenham capacidade de resposta. Este ano lectivo, algumas instituições conseguiram aumentar a oferta sem obras, mas a pressão continua a existir, sobretudo no berçário.

O município de Salvaterra de Magos, de acordo com o edil, está também a responder à procura que o concelho vizinho de Benavente tem tido. Hélder Esménio acrescenta ainda que está em avaliação a possibilidade de ampliação de outras creches do concelho, nomeadamente as geridas pelo Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Salvaterra e pelo CBES de Salvaterra de Magos.