Presidente da Câmara de Ourém pondera saída da Tejo Ambiente

O presidente da Câmara Municipal de Ourém admitiu, na última assembleia municipal, que está a ponderar colocar ao executivo a possibilidade de abandonar a Tejo Ambiente. As declarações do autarca surgiram depois de, na Assembleia Municipal de Tomar, ter sido dito por alguns autarcas que Ourém também é responsável pelos problemas de gestão da empresa intermunicipal durante a discussão da actualização do tarifário da empresa para o ano de 2025. “As considerações que foram feitas sobre a minha pessoa na Assembleia Municipal de Tomar deixaram-me incomodado e quero-lhes dizer também que estou a ponderar propor à câmara municipal que o concelho de Ourém possa sair da Tejo Ambiente”, disse Luís Albuquerque.

Para o presidente da autarquia, que também presidente o conselho de administração da Tejo Ambiente, se há alguém que está a ser prejudicado com isto tudo é a Câmara de Ourém. “Temos dados muito concretos que dizem o investimento que cada câmara teve por parte da Tejo Ambiente. Se esses dados forem conhecidos as pessoas em Tomar irão ter muitas surpresas”, referiu, acrescentando que, quando Ourém aderiu à Tejo Ambiente, as tarifas no concelho de Tomar baixaram 18%, voltando ao mesmo apenas em 2022. “Tiveram três anos que pagaram menos do que pagavam anteriormente. Custa muito ouvir aquilo que ouvi em Tomar sobre a Tejo Ambiente e sobre a minha pessoa (…) Ourém não tem que estar a levar com os problemas dos outros, que são os de todos nós, mas neste caso em concreto de Tomar”, concluiu.

Os deputados com assento na Assembleia Municipal de Ourém mostraram-se disponíveis para, caso seja favorável ao concelho, aprovar a eventual saída da Tejo Ambiente. Ao contrário do que aconteceu em Tomar, a Assembleia Municipal de Ourém aprovou, por maioria, a proposta de tarifário para 2025 da Tejo Ambiente e a tomada de conhecimento do plano de actividades e orçamento para o ano corrente.