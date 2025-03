Presidente da Junta de Santa Margarida recandidata-se a novo mandato

José Manuel Ricardo é novamente o cabeça de lista do Partido Socialista à Assembleia de Freguesia de Santa Margarida da Coutada, nas eleições autárquicas do próximo Outono.

José Manuel Ricardo é novamente o cabeça de lista do Partido Socialista à Assembleia de Freguesia de Santa Margarida da Coutada, nas eleições autárquicas do próximo Outono. O candidato, reformado, de 68 anos, vai no segundo mandato como presidente da Junta de Freguesia de Santa Margarida da Coutada.

A candidatura do PS compromete-se a dar continuidade a um trabalho de proximidade junto das populações, e no aprofundamento dos serviços que a junta de freguesia disponibiliza às populações, como são exemplo o posto dos CTT e o espaço de cidadão.