PSD saúda pedido de ambulância SIV durante 24 horas em Coruche

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria pediu autorização ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para a colocação de uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) no Centro de Saúde de Coruche, prevendo um funcionamento contínuo 24 horas por dia. Esta informação foi avançada, em comunicado, pelo PSD de Coruche, que considera a medida “uma excelente notícia” para o concelho, especialmente depois do encerramento do Serviço de Atendimento Permanente (SAP) nocturno em 2020 e do fecho definitivo do serviço em Maio de 2023.

De acordo com os sociais-democratas, a instalação desta viatura representa um reforço na resposta de emergência num território onde o único Serviço de Atendimento Complementar SAC existente funciona apenas durante o dia e encerra em alguns fins-de-semana e feriados. “Afastar Coruche de cuidados básicos de saúde é incompreensível e inadmissível”, lê-se no documento, que recorda a luta travada por autarcas e elementos do partido para reforçar a assistência médica no concelho. O PSD saúda ainda a nova administração da ULS da Lezíria, que assumiu funções há dois meses, destacando que esta unidade de emergência é geralmente atribuída apenas a hospitais e Serviços de Urgência Básica. O PSD apela assim a uma resposta rápida e favorável do INEM para que seja aberta uma excepção no caso de Coruche.